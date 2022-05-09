Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Одессу

Глава Европейского совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Теlegram, отметив, что поговорил с лидером Евросовета по видеосвязи.

«Пообщался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который посетил Одессу. Важно не допустить продовольственного кризиса в мире, вызванного агрессивными действиями Hоссии. Необходимо принять немедленные меры для разблокирования украинских портов для экспорта пшеницы», – отметил Зеленский.

Глава Украинского государства подчеркнул, что ценит смелую позицию президента Европейского совета и его личное присутствие в Одессе. Он также выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны ЕС во многих сферах.

Шарль Мишель прибыл в Одессу вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.

«Я прибыл праздновать День Европы в Одессе. Городе, где Пушкин сказал, что «можно почувствовать Европу». И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас», – написал президент Евросовета в Twitter.

Мишель и Шмыгаль провели встречи с главой Одесской областной военной администрации Максимом Марченко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал очень мощным сигналом поддержки Украины визит Президента Европейского совета.

«Визит в Украину президента Европейского совета в День Европы — очень мощный сигнал поддержки. Сегодня мы с Шарлем Мишелем побывали в нашем украинском, европейском городе-герое Одессе. От имени правительства и украинцев поблагодарил ЕС за беспрецедентную поддержку во время войны», — написал украинский Премьер-министр в Фейсбуке.

Шмыгаль отметил, что Украина ожидает предоставления ей статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. «Благодарен Шарлю Мишелю лично за его понимание и мотивацию этого процесса среди европейских стран», — подчеркнул он.

Как сообщала Одесса News, Россия во время войны против Украины блокирует украинские порты и разрушает производственную базу, что может привести к продовольственному кризису в мире.

Фото и видео: ОПУ

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