Как Россия «демилитаризирует» Одессу

В Одессе очередной целью российских войск стал гостинично-ресторанный комплекс на берегу моря, в который захватчики выпустили ракету 8 мая.

Как сообщала Одесса News, россияне обстреляли Киевский район Одессы из самолётов из акватории Чёрного моря тремя крылатыми ракетами. Одну сбило ПВО, две другие попали в жилой район и разрушили зоны отдыха. Также повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры.

Ракета уничтожила одну из трехэтажных секций отеля. В момент удара она была пуста, поэтому пострадавших нет. Получили повреждения и смежные секции, пляж усеяли обломки зданий.

В общей сложности завалы заняли площадь 300 квадратных метров.

Одесская облпрокуратура начала досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, ведь никаких военных объектов на этой территории не было.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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