С отважной юной одесской гимнасткой встретилась Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская 12 июня в Киеве встретилась с детьми, проявившими личный героизм во время войны. Среди участников встречи была и 7-летняя Александра Паскаль из Затоки Одесской области.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Александра Паскаль, как информировала Одесса News, потеряла ногу в результате российского обстрела, однако продолжает заниматься любимой спортивной гимнастикой – на протезе.

Вместе с Александрой на встрече были 12-летний Костя Орехов из пгт Большая Дымерка, спасший сестру, бабушку и дедушку из дома после попадания хвостовой части российской ракеты «Ураган», 10-летняя Никита Савичева из Сумщины, спасшая на пожаре двух младших братиков и сестру, 12-летний Александр Демьяненко из Полтавы, вынесший из охваченной огнём квартиры сестричку, 7-летняя Саломея Реут из Днепра, собирающая деньги для ВСУ, играя в центре города на свирели, 14-летний Арсен Аджубей из Белой Церкви, который, несмотря на свой диагноз – аутизм, создаёт и продаёт картины, чтобы помочь защитникам, 16-летний Валентин Чёрный из села Гора на Киевщине, который в первые дни российского нападения помогал пограничникам, 9-летний Богдан Печёный из Бахмута, потерявший в результате российского обстрела обоих родителей.

Супруга Президента подчеркнула, что в то время, как взрослые борются с захватчиками, в частности, на поле боя, дети противостоят своим способом.

«Тысячи детей по всей стране спасают, одолевают, помогают. Им выпало слишком много – не только как для детей, но и как для любого человека. Но они показали и показывают, как можно с этим жить. Они не дети войны – они наши дети! Уверена: скоро они оставят войну позади как эпизод своей долгой и полноценной жизни. И будут жить её победителями», – сказала Елена Зеленская.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе написал письмо с поздравлением юной спортсменке Александре Паскаль с её победой на первых после ампутации ноги соревнованиях.

Фото и видео: ОПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.