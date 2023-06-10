Мужественной юной одесской гимнастке написал письмо глава FIG Ватанабе

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе приветствовал 8-летнюю спортсменку из Затоки Одесской области Александру Паскаль с победой на первых после ампутации ноги соревнованиях.

Об этом сообщила Федерация гимнастики Украины.

«Мисс Александре Паскаль. Дорогая Александра, я узнал, что ты вернулась к тренировкам. Пользуясь случаем, хочу высказать тебе мои самые тёплые слова поддержки по этому поводу. Твой характер – настоящее вдохновение для всех нас, и я желаю тебе больших достижений в карьере. Надеюсь на скорую встречу на соревнованиях. С наилучшими пожеланиями Моринари Ватанабе, Президент FIG и член МОК», — говорится в письме Ватанабе.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Александра Паскаль стала жертвой ракетной атаки россиян. Врачам пришлось ампутировать ногу юной спортсменки после полученных травм. Через год Александра вернулась на ковёр и выиграла соревнования по художественной гимнастике в Черноморске.

Фото: FIG

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