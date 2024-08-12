Олимпиада-2024 в Париже завершилась, следующая — в Лос-Анжелесе в 2028 году

11 августа в Париже (Франция) прошла официальная церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр.

За 16 дней во французской столице 10 500 спортсменов из почти 200 стран мира разыграли 329 комплектов наград в 32 видах спорта, сообщает Укринформ.

Наибольшую коллекцию медалей собрали хозяева следующих Игр олимпийцы США, получившие 126 наград, 40 из которых – золотые.

У Китая – 91 медаль, он второй в медальном зачёте. Третье место заняла Япония, спортсмены этой страны завоевали 45 наград – 20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.

В активе олимпийской команды Украины 121 медалей, из них три – золотые. Украина в медальном зачёте – 22-я.

Одесса News информировала, что в составе национальной олимпийской сборной Украины были представители Одесской области: саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук получили командное «золото». Остальные спортсмены достойно, но без медалей представили нашу страну: теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, борец из Тарутино Василий Михайлов, футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк, стрелок Ирина Маловичко.

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