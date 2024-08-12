12 августа из-за проведения аварийных работ часть Одессы останется без света 

Часть одесситов 12 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Маршала Бабаджаняна, 1-24а, Поездная, 5,5а,6, Шота Руставели, 35-53/корп.1, пер. Парашютный, 1а-8б, пер. Рекордный, 1-7/корп.1. Работы до 17:00.

Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, Алексея Косяченко, 2-54, Святослава Рихтера, 33-109, Татьяны Тэсс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, Кострова, 7, 30, 34, 37а, Богуна, 6а, 12/2, 21, Платановая, 1-126, Радостная, 114, 116, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5,7,9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33/1, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15, Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99, Малишевского (Гастело), ​​9-55, Клименко, 25, 33в. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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