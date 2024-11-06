6 ноября часть Одессы останется без света

Дома многих одесситов 6 ноября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: с 1-й линии 6-й ст. Люстдорфской дороги по 6-ю линию 6-й ст. Люстдорфской дороги, Абрикосовая, Ак. Гамалии, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82, Ак. Королёва, 29-37а, Ореховая, Дачная, 4/2, Долгая, 23-121, Вторая, 18Б, 20, Дубовая Роща, Зелёная, Левитана, 30-42, 67, Люстдорфская дорога, 14-240, Лигинская (Макаренко), Николая Троицкого, 3Б, Офицерская, Бориса Эдуардса (Писарева), Петриковская (Псковская), 3-19а, Рыбацкая, 20, Равенства, 84-196, Семёна Яхненко, Симоненко, 2а, Айвазовского (Тимирязева), Трамвайная, Троллейбусная, Ак. Вернадского (Тульская), дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Офицерский, пер. 1-й Равенства, пер. 1-й Сиротский, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, пер. 1-й Тепличный, 1-9, 2-10, пер. Гайдамацкий (пер. Тимирязева), 1-8, 49, 49а, 62, пер. 2-й Офицерский, 2-10, пер. 2-й Сиротский, 1-6, пер. Абрикосовый, 1-43, пер. Вишнёвый, 46, 48, 50, пер. Дружный, пер. Электрический, 4а, 4б, пер. Ливерпульский, 1а, 5, 6, 6/корп.1, 6а/корп.2, 6б, 7, пер. Линейный, 1-6, пер. Люстдорфский, 1-9, пер. Опишнянский (пер. Псковский), пер. Рыбацкий, пер. Равенства, пер. Сиротский, 1,5а, пер. Смелый, 1-16, пер. Тепличный, 1-й пер. Трамвайный, 2-й пер. Черноморский, 3, 5, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3, пр. Ярослава Мудрого (пр. Ак. Глушко), 1б-22Б. Работы до 18.00.

Северные РЭС: с 10-й по 12-ю линию на ж/м, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линия, /2-й Лиманчик/, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я, Пересыпская, 1-я Сортировочная, Викандера и Ларсена (8-го Марта), Андреевского, Балтская дор. , Головатого атамана, 33-103, Долинская, 3-13, Жевахова, 5, Железнодорожная, Капитана Кузнецова, 71-102, Керченская,101-131, Леси Украинки, 86а, Лиманная, Лузановская, Николаевская дорога, 293, 295, 289а, 291, Николая Гефта, 44, Наливная,1, 4, 4а, Атамана Чепиги, 4-104, 17-83, 28-й бригады (Паустовского), 2-12, 17-29, Петренко, 21, Церковная , 8, 29, Красная, 5, 7, 9, 15, Черноморского Казачества, 26-298, пер. 9-й, 11-й, 12-й Черноморский, пер. 1-й Локомотивный, 1-20, пер. 1-й Пересыпский, 1/1, пер. 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й Соляной, пер. 2-й Керченский, пер. 2-й, 3-й Локомотивный, пер. 3-й Железнодорожный, пер. Лиманный, 3-19, пер. Павла Кравцова, 2, 2Б, просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114–130, 151–159. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: пер. Хотинский (пер.1-й Ползунова), пер. Георгия Гусака-Гусаченко (2-я Ползунова), А. Бучмы (Михаила Билиского), Острожская (Амурская), Буджацкая (Ангарская), Аркаса, Бажана, Бахчевая, Ближние Мельницы (Кондренко), Богуна, Братская, В. Сосюры, Михайленко (Спартаковская), Героев Змеиного (Бородинская), Горизонтальная, Гранатная, Дальницкая, Дунайская, Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), Зерновая, Злаковая, Йозефа Прибика (Минская), Казанская, Клименко, 35, 35, Композитора Лятошинского (Перепечко), 1-65, Кордонная, Косяченко Алексея, Курганская, Леонова, Локальная, 1-15, Магистральная, 102-112, ул. Маковая, 2-72, Малишевского (Гастелло), Миндальная, Николая Лысенко (Корнюшина), Нескучная, Озёрная, Алексея Вадатурского (Малиновского), Патриотическая, П. Лещенко, Северная, Платановая, Радостная, 114, 116, Санитарная, Святослава Рихтера, Семинарская, Сельская, Текстильщиков, Татьяны Тэсс, Тираспольское шоссе, 31-219, Тираспольская, 28, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, Ученическая, Ференца Листа (Елина), Чумацкая, дорога Овидиопольская, пер. Каменецкий (пер. 1-й Амурский), пер. 1-й Лазурный, пер. 1-й Ползунова, 12а, 19, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Бородинский, пер. Гранатный, пер. Кордонный, Ольги Благовидовой (Кострова), пер. Маковый, пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4, пер. Парашютный, пер. Северный, пер. Проточный, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), пер. Туристский, пер. Черновицкий, просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6а, 8а, просп. Шевченко, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б, шоссе Тираспольское, 111, 113, 115. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа, а 15 октября он провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений cвета.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy