В Приморском районе Одессы 25 февраля планируют отключать свет

Одесские энергетики планируют 25 февраля отключить свет в Приморском районе Одессы.

Об этом ДТЭК «Одесские электросети» сообщила в Telegram.

«25 февраля энергетики будут производить переподключение высоковольтного оборудования. В период с 12.00 до 14.00 возможны небольшие перерывы в электроснабжении для клиентов Приморского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «эти работы производятся для уменьшения сетевых ограничений и обеспечения клиентов надёжным электроснабжением».

Как сообщала Одесса News, на 25 февраля НЭК «Укрэнерго» не устанавливала лимиты потребления электроэнергии для Одесской области, однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» на некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

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