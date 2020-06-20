Кто в Одессе 20 июня останется без света

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 20 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».



Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:

с 8:00 по 17:00

— переулок Александра Матросова, 1, 1б, 3, 4, 5, 16

— Выездная, 2, 2/2, 3, 3в, 7, 8, 9, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19а, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26а, 28, 32, 34а, 34б, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52

— Канатная, 101/2, 101а, 101б, 101в

— Партизанская, 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 10в, 12, 30

— ул. Семинарская, 5а

— Станкостроительная, 1, 2а, 3, 3/1, 6, 6а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19

— Столбовая, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 14, 18, 18а, 18а/1, 18б, 18д, 18е

с 9:00 по 12:00

— Княжеская, 6

— Мариинская, 6

— спуск Маринеско, 6, 6/8, 8, 10, 14, 16, 18

— ул. Новосельского, 9, 20, 22

— Ольгиевская, 6, 7, 8, 9, 10

— Пастера, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18

— переулок Сеченова, 3, 7, 9.