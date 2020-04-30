Кто в Одессе 30 апреля останется без света

30 апреля на территории Одессы некоторым потребителям отключат электроснабжение.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго».

Так, в этот день с 9 до 17 часов света не будет у потребителей электроэнергии по таким адресам:

— ул. Амурская, 37,34,33,28,39,35,24,43,32,26,41,22,47,30,45,33/2,24 А

— ул. Колонтаевская, 8, 8/1, 9/11

-ул. Ленинградская, 1, 3, 41,58,51,47,60,52,53,46,48,42,39,44,54,40,62,50,43,56,64

— ул. Маковая, 54,56,46,48,50,58,60

— ул. Посмитного, 22

— ул. Северная, 17,19/1,19,21,23,28,30,32,34,77,79,81,83,85,87, 89,91,93,146,148,150,152,154,156,158,160, 164

— ул. Средняя, 49,49А,47, 59,46,53,38,42,51,38/1,50,44,57,55,40

— ул. Скосная, 74/76, 52,56/3,48,54,44,62,60,50,56,68,58, 42А

— ул. Садиковская, 22,26,19,24,28, 35,44,27,40,33,25,42,38,36.