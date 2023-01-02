В Одесской облвоенадминистрации проинформировали, что делается со светом

Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации проинформировал о ситуации с электроснабжением в Одесской области.

Об этом размещено сообщение на странице ООВА в Facebook.

«Перед угрозой массированных ракетных ударов по энергоэобъектам страны УКРЭНЕРГО вводит ограничительные меры. Это делается для того, чтобы минимизировать негативные последствия возможных повреждений энергосистемы. Отключения электроэнергии, которые происходили 31 декабря в Одесской области, были связаны именно с этими мерами», — пояснил директор Департамента Антон Шалыгайло.

Отмечается, что благодаря постоянной координации процесса восстановления со стороны Одесской областной военной администрации и усилиям энергетиков, к началу Нового года удалось вернуть свет жителям и обеспечить его непрерывное присутствие в течение 1 января.

«Противник пытается уничтожить нашу энергосистему, примером чего являются атаки инфраструктуры в других регионах. Восстановление энергосистемы и усовершенствование её защиты будет продолжаться и дальше», — сказал Антон Шалыгайло.

Как сообщала Одесса News, в декабре в Одессу поступили мощные генераторы правительства Германии для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.

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