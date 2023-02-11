В Одесской области 3-й день тестируют графики электроснабжения, каковы итоги

С 9 февраля в Одесской области начали действовать обновлённые графики электроснабжения в тестовом режиме.

По итогам 2-го дня удалось снабдить 100% домов клиентов светом в гарантированные часы так называемой «белой» зоны графика, свидетельствуют данные оператора системы распределения ДТЭК «Одесские электросети».

«За второй тестовый день работы графиков в Одессе и Одесском районе электроэнергия у клиентов была в среднем 18 часов в сутки. Среднее время отсутствия электроснабжения – 6 часов. Жители Одесской области были с электроснабжением в среднем 17 часов в сутки. Отключения продолжались 7 часов в сутки. ДТЭК снабдил на 100% электроэнергией дома клиентов в гарантированные часы белой зоны графика», — говорится в информации одесских энергетиков.

Однако, как отмечается, после вчерашних атак врагом на энергообъекты значительно снизились лимиты потребления электроэнергии из-за уменьшения производства генерации в энергосистеме страны. Поэтому продолжительность отключений была несколько больше.

ДТЭК «Одесские электросети» продолжает тестировать графики.

«Мы будем стараться и дальше обеспечивать клиентов светом настолько максимально, насколько будет позволять лимит электроэнергии и энергетическая инфраструктура региона. Обращаем внимание, что нам важна обратная связь клиентов, чтобы в сжатые сроки сделать графики максимально удобными для пользователей. Самый простой способ дать обратную связь – написать нам в частные сообщения на Facebook ДТЭК «Одесские электросети», — информируют в компании.

Энергетики обещают, что с понедельника по итогам обратной связи от клиентов и возможностям энергосистемы графики будут скорректированы и согласованы с органами местного самоуправления.

Как сообщала Одесса News, ситуация в энергосистеме Одесской области остаётся чрезвычайно сложной. В области круглосуточно продолжаются ремонты на повреждённых энергообъектах. 206 бригад ДТЭК «Одесские электросети» круглосуточно работают, чтобы у жителей Одесской области было светло.

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