В Одесской филармонии состоится концерт с песнями о самых прекрасных чувствах

«И СНОВА О ЛЮБВИ…», — так будет называться концерт, который планируется провести 19 февраля в Одесской областной филармонии.
Песни и мелодии о самых прекрасных чувствах исполнят ансамбль народных инструментов «Мозаика», лауреаты международных конкурсов Людмила Третьяк (сопрано), Иван Бащук (баритон), Елена Грищук (сопрано), Максим Крисань (скрипка).
Лектор-музыковед Дмитрий Пинчук.
Приходите к 14:00.
Адрес: ул. Бунина, 15.
Билеты стоимостью от 70 гривен можно приобрести здесь.
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