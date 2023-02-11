В Одесской филармонии состоится концерт с песнями о самых прекрасных чувствах

«И СНОВА О ЛЮБВИ…», — так будет называться концерт, который планируется провести 19 февраля в Одесской областной филармонии.

Песни и мелодии о самых прекрасных чувствах исполнят ансамбль народных инструментов «Мозаика», лауреаты международных конкурсов Людмила Третьяк (сопрано), Иван Бащук (баритон), Елена Грищук (сопрано), Максим Крисань (скрипка).

Лектор-музыковед Дмитрий Пинчук.

Приходите к 14:00.

Адрес: ул. Бунина, 15.

Билеты стоимостью от 70 гривен можно приобрести здесь.

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