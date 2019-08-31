Впервые в Одессе пройдёт чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы

3 сентября в рамках празднования Дня рождения Одессы — ВПЕРВЫЕ в историческом месте города — Летнем Театре ГорСада — будет проводиться Международный Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.

Фаршированная рыба — продуктовый бренд Одессы, поэтому организаторы привлекают внимание широкой аудитории потребителей этого продукта прежде всего к его вкусовым качествам рыбы, приготовленной для участников соревнований ООО «Таврия В».

В конкурсе принимают участие «патриоты» фаршированной рыбы из Одессы, а также гости города. Каждый из них — страстный любитель этого блюда, воспитанные на семейных традициях и готовых желудком подтвердить звание Чемпиона.

Для этого необходимо вместить в себя два килограмма фаршированной рыбы в скоростном режиме.

За процессом поглощения фаршированной рыбы внимательно будут наблюдать Почётные гости соревнований — неоднократный Чемпион мира по скоростному поеданию продуктов, член IFECO (Международная Федерация Соревнований по Еде) Олег Жорницкий (США), одессит по рождению. Ему, в своё время, удалось достичь таких результатов: 100 украинских вареников за 1.35сек, 200 пельменей — 4мин. 19 сек, 4кг майонеза — 8 мин.

Продюсер подобных чемпионатов одессит в четвёртом поколении Алекс Гутмахер (США) также разделит участь Почётного гостя.

Победитель, кроме сытого желудка, получит КУБОК ЧЕМПИОНА, подарочные Сертификаты и ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, которые удовлетворит продуктовые запросы его семьи на «Привозе».

Приглашаем на Адреналин-ШОУ, которое надолго останется в Вашей памяти.

Начало в 18.30.