Одесситы 28 января узнают всё о мужской логике

28 января в Одессе, на сцене драмтеатра им.В.Василько, в исполнении артистов из Театра «Старый арбат» пройдёт комедия о мужской дружбе и о том, как её не разрушить, по пьесе Ясмины Реза (Франция).

Это изящная и очень смешная история о мужской дружбе. Пьеса «стала мировым театральным событием: премия Мольера, премия Лоуренса Оливье (Англия), международная премия «За лучшую комедию года» и другие. По мнению критиков, это «одно из самых успешных драматических произведений». Это очень смешная история про трёх друзей, которые смотрят на жизнь совершенно по-разному и не понятно, что их может связывать. С годами они разошлись во вкусах и стали часто раздражать друг друга. Каждому предстоит решить, что важнее – близкий человек или собственное эго. Спектакль о мужской дружбе.

В ролях: Андрей Чернышов, Артём Лебедев, Сергей Миляев.



Начало в 19:00. Продолжительность спектакля 2 часа+антракт 15 минут.

Билеты от 180 до 600 гривен можно купить здесь.