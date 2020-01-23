Одесские теннисистки не достигли желаемых целей на австралийском турнире

Одесские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова не достигли желаемых спортивных целей, которые они поставили перед собой, участвуя в Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

По сообщению спортивного издания XSPORT, вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская не смогла пробиться в третий круг первого в сезоне турнира серии Grand Slam, уступив экс-первой «ракетке» мира Каролин Возняцки из Дании — 5:7, 5:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа. По ходу первого сета Ястремская уверенно вела в счёте (5:1), однако затем проиграла шесть геймов подряд. Со старта второй партии одесситка также лидировала (3:0), но в итоге сохранить отрыв не сумела.



В целом, Даяна Ястремская доставила сопернице немало проблем. 29-летняя датская теннисистка польского происхождения призналась, что в начале первого сета она не знала, что делать с 19-летней соперницей.

«Ястремская начала матч очень мощно. Летала по корту, сильно пробивала, была настойчивой. Я не знала, что с ней делать. Но затем она начала совершать ошибку за ошибкой, и я вернулась в игру. На старте у меня не было нужного чувства ритма. У соперницы получалось всё, а у меня — ничего. Я думала, что не смогу продолжать, но в итоге выстояла», — заявила Возняцки.

Тренер Даяны Саша Бажин заявил, что его подопечная испытывала проблемы с ногой в матче с Каролин Возняцки.

Ястремская продолжит выступление в Мельбурне в парном разряде. В первом круге Даяна и венгерка Фанни Штоллар сыграют с восьмыми «ракетками» турнира чешкой Кветой Пешке и Деми Схюрс из Голландии.

Напомним, что Даяна Ястремская после победы над Кайи Юван отметила, что её главная цель в этом году — выиграть Grand Slam.

Не повезло и другой одесситке — Екатерине Козловой.

Проиграв в одиночном турнире, Екатерину постигла неудача и в парном: украинско-польский дуэт Екатерина Козлова — Магда Линетт зачехлил ракетки после проигрыша американо-польскому дуэту Даниэль Коллинс — Алисия Росольска — 7:5, 5:7, 0:6.

Козлова собирает чемоданы в Мексику, где в начале марта пройдёт турнир WTA International. На корте в мексиканском городе Монтеррей планирует выступить и первая ракетка Украины Элина Свитолина.