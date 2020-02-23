Ракеткам, предлагаемым в интернет-магазине Tennisgo, завидует первая теннисистка Украины

Качественные товары для тенниса – ключ к эффективным тренировкам. Это прекрасно понимает первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина.

Она, как и две другие известные в мире одесские теннисистки — Даяна Ястремская и Екатерина Козлова — считает, что правильно подобранная ракетка может значительно улучшить показатели игры, а стильная одежда из качественных материалов не будет сковывать движения, придаст игроку уверенности и решительное настроение одержать победу.

Именно такие ракетки — оригинальные, удобные, помогающие в победе, предлагает интернет-магазин Tennisgo — https://tennisgo.com.ua/tennis/tennisnye-raketki

Индивидуально подобранная ракетка под особенности игрока и манеру игры не только предотвратит получение травмы, но и позволит проявить свои способности наилучшим образом. Если лёгкая ракетка для новичка даст ему все шансы быстро освоить навык игры, а тяжёлая будет утомлять и создавать лишнюю нагрузку, то опытный игрок с тяжёлой ракеткой сильнее отбивает мяч, прикладывая меньше усилий, чем с лёгкой.

Вес обычной 27-дюймовой ракетки может варьироваться от 255 до 230 граммов:

от 225 до 275 г – для детей до 12 лет и женщин-любителей

от 275 до 285 г – для юниоров до 15 лет и мужчин-любителей

от 285 до 300 г – для спортсменов, которые занимаются теннисом не менее года

от 300 г – только для профессиональных игроков.

Выбрать нужные ракетки на сайте интернет-магазина можно по фильтрам производителя, пола, возраста. Есть товары специально для взрослых и детей, мужчин и женщин.

Помимо веса требуется обратить внимание и на материал изготовления каркаса. Производители предлагают такие варианты:

Алюминиевые – самые простые и дешёвые, предназначенные для начинающих игроков. Держа в руках такой инвентарь, теннисист понимает, как нужно наносить удары. Лёгкость и чувствительность материала позволяет избежать травм. Графитный композит – подходит для девушек, людей пожилого возраста, а также юниоров, которые приближаются к уровню профессионала. Инвентарь из такого материала точно передаёт силу и ощущение при ударе по мячу. Цельный графит – предназначен для профессиональных игроков.

Tennisgo — место, где собраны не только аксессуары для тенниса. Здесь есть всё и для других видов активного и динамичного отдыха, например, бадминтона или пинг-понга.

Не так давно появилось новое спортивное направление – спидминтон, у которого свои ракетки и воланы. Спидминтон совместил в себе сквош, бадминтон, теннис. Аксессуары для этой новой увлекательной игры также есть в Tennisgo.

Здесь в каталоге магазина предлагаются товары лучших мировых марок для тенниса на любой бюджет, для новичков, любителей и профессионалов, например, Babolat, Dunlop, Prince, Tecnifibre, Wilson, Yonex. Здесь каждый найдёт для себя подходящий вариант, даже если вы впервые планируете зайти на корт или регулярно тренируетесь и участвуете в соревнованиях.

В онлайн-формате вам помогут подобрать ракетки и другие виды спортивной экипировки для всех видов спорта. Tennisgo сотрудничает с лучшими производителями, следит за новинками в мире спорта. Здесь знают, какие ракетки выбирают профессионалы, а какие понравятся любителям. Здесь вы найдете ракетки для профессионалов, средней категории игроков, новичков, оригинальные детские модели, а также аксессуары и одежду для комфортной игры.

Интернет-магазин TennisGo готов помочь каждому клиенту подобрать нужную модель. Удобная система навигации на сайте поможет выбрать интересующий вас товар,а менеджер даст консультацию по всей предложенной продукции: подробное описание изделий, пояснения по использованию и индивидуальный подбор экипировки в режиме онлайн.

Посылка будет отправлена надёжной курьерской службой в любой город Украине и бережно доставлена в течение 2-3 дней.

Занимайтесь спортом стильно и комфортно с TennisGo!