Две одесские теннисистки сойдутся друг с другом в поединке в Италии

Две одесские теннисистки — Даяна Ястремская и Екатерина Козлова, победив своих соперниц в первом круге турнира в Курмайоре (Италия), проведут поединок друг с другом.

Об этом сообщает XSPORT.

Так, «79-я ракетка мира Даяна Ястремская без особого труда обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счётом 6:3, 6:1. Матч длился 1 час и 5 минут. За это время Ястремская сумела 7 раз подать навылет, реализовать 4 брейкпоинта из 7-и и выиграть 9 геймов подряд, допустив 3 двойные ошибки. Её соперница сделала 4 эйса, выиграла всего 4 гейма и только на своей подаче, допустив две «двойные», — говорится в сообщении.

А Екатерина Козлова (WTA, 132) на старте турнира выиграла у итальянки Лючии Бронцетти (WTA, 148) 6:1, 6:3.

Отмечается, что за полтора часа на корте Козлова сделала 3 эйса, реализовала 5 брейк-поинтов из 10-и, допустив 2 «двойные». Итальянка трижды подала навылет, допустила 3 ошибки при подаче и выиграла 1 гейм на подаче соперницы. Это была первая официальная игра теннисисток.

Как сообщала Одесса News, в обновлённом рейтинге WTA состоянием на 25 октября, первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина сохранила шестую позицию.

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