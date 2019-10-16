Женская теннисная ассоциация обнародовала рейтинг одесских спортсменок

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина осталась на четвёртой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 14 октября.

Свитолину, в активе которой 5495 очков, опережают австралийка Эшли Барти (7096), чешка Каролина Плишкова (5940) и японка Наоми Осака (5621), сообщает Укринформ.

Отмечается, что одесситка Даяна Ястремская (1775) опустилась на 5 строчек и занимает 28-е место.

Третий представитель одесского региона в первой сотне мирового рейтинга Екатерина Козлова (746) поднялась на 82-ю строчку (+1).

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская 15 октября с победы начала турнир WTA VTB Kremlin Cup с призовым фондом 1 млн 32 тыс долларов.