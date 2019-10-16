В одесской больнице не нашли Павловского, подозреваемого по делу Гандзюк

Одесские общественные активисты не обнаружили на стационарном лечении в медучреждении фигуранта по делу Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

О проверке сообщил лидер Одесского отделения АвтоМайдана Виталий Устименко на своей странице в Facebook.

«Четвёртый раз подозреваемый Игорь Павловский не явился на судебное заседание. Причиной неявки, которую беспрекословно принимала прокуратура, было тяжёлое состояние подозреваемого, который находится на лечении в одном из клинических учреждений Одессы… Так вот, мы проверили его тяжёлое состояние. И знаете что? Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении. То есть его в принципе там нет. Ни официально, ни фактически. Он даже не имитирует свое присутствие там», — отметил Устименко.

По его словам, факт отсутствия на стационарном лечении Павловского зафиксирован в присутствии сотрудников патрульной полиции и написано заявление.

«Думаю, что к «тяжелобольному» прокуратура теперь может применять другие меры принуждения появления его на следующем судебном заседании, которое должно состояться 24 октября в 17:00 в Приморском суде Одессы», — отметил активист.

Павловский, которому следствие инкриминирует умышленное сокрытие информации об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк, 15 октября в четвёртый раз не явился на подготовительное заседание Приморского райсуда Одессы, мотивируя это пребыванием на больничном. Поэтому судья Дмитрий Осиик снова перенёс заседание.

Решено отправить запрос в Центр реконструктивной и восстановительной медицины Одесского национального медицинского университета относительно обоснования постоянного пребывания в медучреждении подсудимого Павловского.

Как сообщала Одесса News, что на предварительное заседание Приморского райсудсуда, которое было назначено на 22 августа, Павловский также не явился. Как сообщила прокурор отдела Генпрокуратуры Украины Галина Калита, подсудимый временно проживает в Одессе в связи с прохождением курса лечения. Адвокат Павловского Надежда Куренная также не прибыла в суд, сообщив накануне суду, что 22 августа принимает участие в заседании Каменско-Бугского райсуда Львовской области.

В суде не было объявлено о наличии официального документа, подтверждающего заболевание подсудимого, а Виктора Гандзюка, отца убитой группой преступников, следственный судья вообще не приглашал на заседание суда.

В конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского — фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение по соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 УК), что наказывается арестом на срок до трёх месяцев или ограничением свободы на срок до трёх лет, или лишением свободы на тот же срок.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами были поражены 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек: Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин. Они дали показания, что Игорь Павловский, в то время помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука, якобы передавал деньги на совершение преступления. 12 ноября суд арестовал Павловского.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура сообщила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру о подозрении в организации убийства Гандзюк. 25 апреля подозрение Мангеру заменили на «заказ нанесения телесных повреждений».

Подстрекатель и пособник нападения на Гандзюк Сергей Торбин приговорён к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук — к 6 годам, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский — к 4, а Виктор Горбунов — к 3 годам лишения свободы.