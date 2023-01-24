В Одессе будет суд над участниками группировки по торговле наркотиками

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трёх участников организованной группы по факту незаконного приобретения, хранения, сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемые наладили разветвлённую сеть распространения наркотиков и психотропов оптовыми и розничными партиями на территории Одесской области и других регионов Украины.

«Они сбывали товар через почтовые отделения, а также во время личных встреч с проверенными покупателями, предварительно получив заказ с помощью чат-ботов в одном из мессенджеров. Средства покупатели перечисляли на банковские карты и через небанковских операторов платёжных и финансовых сервисов, а также с использованием криптовалюты Bitcoin», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задокументировали 13 эпизодов сбыта обвиняемыми психотропных веществ, в том числе особо опасных и наркотических средств в особо крупных размерах.

Во время проведённых обысков обнаружено и изъято более 20 кг различного вида наркотиков и психотропов, а именно каннабис, 6-моноацетилморфин, героин, PVP, МДМА, 4-ММС, плодовое тело грибов, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, амфетамин, кетамин, алпразолам, морфин, кодеин и кокаин.

По ценам «чёрного рынка» ориентировочная сумма изъятого товара составляет более 11 миллионов гривен.

Материалы по отношению к организатору и другим участникам группировки выделены в отдельное производство, решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года в Одессе был задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за наркотики.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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