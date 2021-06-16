Удивительное — рядом: что нашли во время обыска в Киевском райотделе полиции Одессы

15 июня Управление внутренней безопасности провело обыски в Киевском райотделе полиции Одессы в связи с пропажей из этого райотдела дисков с доказательствами по делу о «крышевании» наркоточек уличным радикалом Сергеем Стерненко в 2014 году.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источники в МВД.

Это уголовное производство было открыто пять лет назад и было передано в Киевский суд Одессы. Но по неизвестным обстоятельствам производству не был дан ход.

Источники «Страны» в полиции добавили, что, несмотря на пропажу дисков с доказательствами по делу о «крышевании» наркотиков, копии этих дисков всё же нашлись и были переданы в суд.

Как сообщала Одесса News, «крышевание» наркотиков — это третье уголовное производство, начатое против Сергея Стерненко, в частности, о возможной его причастности к деятельности сети точек продажи наркотиков «Поплавок», где наркотические препараты продавали под видом корма для рыб.

По одному из них 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам и трём месяцам лишения свободы, а также к конфискации половины имущества за похищение и пытки депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году, однако в мае Одесский апелляционный суд заменил приговор на однолетний условный срок.

Также в Приморском суде Одессы рассматривается дело о превышении им необходимой обороны и убийстве Сергеем Стерненко Ивана Кузнецова в мае 2018 года.

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