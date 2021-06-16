Отстранённый предыдущим министром от работы директор Одесского порта вернулся

И. о. директора Одесского морского торгового порта Алексей Мясковский восстановился в должности и уже вернулся в рабочий кабинет, правда, с боем.



Об этом пишет ТАЙМЕР.

Назначенного на пост директора порта в октябре 2019 года Мясковского отстранили от должности в январе 2021 года приказом Министра инфраструктуры Владислава Криклия на время проверки хозяйственной деятельности порта и назначили директором первого заместителя Александра Гармаша.

Однако новый глава министерства Александр Кубраков отменил распоряжение своего предшественника, ввиду чего Мясковский счёл, что история с его отстранением закончена, и он может вернуться к работе.

Однако кресло пока занято: заменивший Мясковского Александр Гармаш считает, что отмена приказа о проверке не означает отмену приказа об отстранении от должности и что права возвращаться в директорское кресло у Мясковского нет.

Попытавшегося пройти в свой кабинет Мясковского 14 июня не пустила служба безопасности порта. Вскоре он вернулся уже со своей охраной. В конечном итоге, после выяснения отношений экс-директор прорвался в свой кабинет, вокруг которого его люди заняли оборону.

По словам Мясковского, из сейфа предприятия пропала гербовая печать, без которой осуществлять обязанности руководителя порта он в полной мере не может.

Кстати. Мясковский возглавил Одесский порт 16 октября 2019 года. Одним из его нововведений стало внедрение «модульной» системы вместо почасовой оплаты аренды группы буксиров. Позже Мясковский решил передать в бербоут-чартер (в аренду без экипажа) шесть портовых буксиров — «Гранит», «Могучий», «Патриот», «Булат», «Стивидор» и «Новатор». Однако это решение вызвало протесты со стороны части портовиков. Гармаш успел согласовать сдачу в аренду трёх буксиров: в Николаев ушли «Новатор», «Ударник» и «Патриот» в целом за 78 тысяч гривен в месяц (Мясковский хотел за 55 тысяч).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.