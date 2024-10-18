3 года проведёт за решёткой иностранец за поджог овощного киоска в Одессе

Обвинительный приговор получил 40-летний иностранец, который поджёг овощной павильон в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что событие произошло в начале мая этого года на Фонтанской дороге. Ночью мужчина во время отдыха со своим другом поссорился с ним и ушёл, а по дороге, натолкнувшись на киоск, поджег куртку, которую подобрал на улице, бросил её внутрь торгового лотка и скрылся. Пожар увидели местные жители и вызвали пожарных, которые и потушили его. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, но павильон выгорел почти дотла. Кроме того, повреждения получил расположенный рядом платёжный терминал, на который перекинулся огонь.

Полицейские через несколько часов разыскали правонарушителя в том же районе, где было совершено преступление, и задержали, выяснив, что у мужчины нет постоянного места жительства в Одессе.

Собрав в ходе досудебного расследования достаточное количество доказательств противоправности действий фигуранта, следователи предъявили ему обвинение в умышленном повреждении чужого имущества, совершённом путём поджога, а обвинительный акт был направлен на рассмотрение в суд.

Исследовав полученные материалы и доказательства, суд признал обвиняемого виновным и, учитывая, что полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном, назначил самое низкое наказание, предусмотренное санкцией части статьи, — три года лишения свободы.

Одесса News информировала, что в Одессе суд вынес приговор бывшему пожарному-спасателю и двум его сообщникам, которые занимались поджогом автомобилей по заказу, — лишение свободы до 7 лет.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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