Cуд оставил под арестом хозяина сгоревшей гостиницы в Одессе

28 августа коллегия Апелляционного суда Одесской области продолжила рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов владельца сгоревшего в Одессе отеля «Токио Стар» Вадима Чёрного.

Об этом сообщает Укринформ.

Адвокаты подсудимого просили изменить меру пресечения — с содержания под стражей на более мягкую. Однако суд санкционировал содержание Чёрного в течение 60 суток в СИЗО.

Изучив доводы сторон обвинения и защиты, коллегия судей оставила в силе решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом, председательствующий судья Александр Толкаченко и другие члены коллегии сочли убедительными аргументы стороны обвинения, которая настаивала, что Чёрный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, приведшей к гибели людей, и может скрыться от правосудия.

Прокуроры Одесской облпрокуратуры предоставили суду достаточные основания для содержания Чёрного под стражей на период досудебного следствия, поскольку он является гражданином США и может покинуть территорию Украины.

«Во время обысков обнаружены паспорт гражданина США Чёрного. Также установлено, что совладелец отеля «Токио Стар» Сергей Дурач уже покинул территорию Украины. Кроме того, ранее установлено, что отель осуществлял незаконную деятельность: ещё в 2012 году инспекция облуправления ГСЧС запретила деятельность гостиницы «Токио Стар», поскольку администрация учреждения не соблюдала норм пожарной безопасности. Известно также, что помещения в здании на ул. Водопроводной, 1а не могут использоваться как отель», — выразила позицию обвинения прокурор Оксана Моско.

Чёрный не согласился с доводами прокуратуры: «Могу сказать, что помещения гостиницы «Токио Стар» соответствуют всем нормам законодательства и приняты в эксплуатацию, а документы подписаны уполномоченными лицами».

Как сообщала Одесса News, пожар в одесском отеле “Токио Стар” произошёл в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, ещё 10 пострадали.



Видео: Думская

Фото: Думская, Пушкинская