В Одессе продолжили суд над Стерненко по другому уголовному делу

Приморский райсуд Одессы под председательством судьи Сергея Кичмаренко продолжил 5 марта рассмотрение дела экс-лидера одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко, которому инкриминируют причинение смерти одному из двух напавших на него и его девушку в мае 2018 года при превышении границ самообороны.

Стерненко доставили в суд в сопровождении конвоя из Одесского СИЗО, где он находится в ожидании вступления в силу приговора по трём предыдущим преступлениям — похищение человека, разбой и незаконное хранение оружия. Однако адвокаты добились освобождения его из-под стражи конвоя в зале суда, сообщает Укринформ.

«Подсудимый Стерненко незаконно находится под конвоем в помещении суда, он взят под стражу безосновательно, поскольку приговор не вступил в силу. Поэтому вносим ходатайство — без промедления установить законность задержания», — заявил адвокат Андрей Писаренко.

Председательствующий судья заявил, что не намерен рассматривать ходатайство защитников, которое связано с другим судебным процессом.

«Вы хотите, чтобы этот состав суда давал оценку по другому делу?» — спросил судья Кичмаренко.

Тогда представители защиты — Писаренко, Наем, Коломиец — возмутились нарушением со стороны председательствующего Кичмаренко требований Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающего право защитников на подачу ходатайства об изменении немотивированной меры пресечения. И заявили отвод Кичмаренко.

Кичмаренко назвал позицию представителей защиты проявлением «давления на суд», но признал их правоту и распорядился немедленно освободить подсудимого из-под стражи конвоиров, которые привезли Стерненко в суд.

На суде стало известно, что 2 марта Стерненко подал апелляционную жалобу на приговор судьи Приморского суда Виктора Попревича по другому уголовному делу, которое приостанавливает исполнение санкции суда первой инстанции, согласно ст. 400 Уголовно-процессуального кодекса, о содержании Стерненко под стражей.

Адвокат Виталий Коломиец сказал журналистам, что защитники разделяют позицию Стерненко о том, что судья Попревич «не осуществил судебное разбирательство полно, его заключения не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, существенно нарушены нормы УПК, а также неправильно применены нормы Уголовного кодекса Украины».

Коллегия судей Приморского райсуда Одессы отложила на две недели исследование доказательств по делу Сергея Стерненко о превышении границ самообороны.

«Суд объявляет перерыв в исследовании доказательств по делу до 19 марта», — озвучил решение судья Сергей Кичмаренко.

Отмечается, что здание суда пикетировали сторонники Стерненко.

Как сообщала Одесса News, нардеп Вадим Рабинович проинформировал прессу, что ему известно о принятом властями решении об освобождении Стерненко и создании под его руководством боевой группы из 20 человек, главным предназначением которой будет нападение на оппозиционных журналистов, депутатов и их запугивание.

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