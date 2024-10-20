В Одессе застрелили бизнесмена Геннадия Бейбутяна

В Одессе нашли тело погибшего в результате стрельбы.

Об этом проинформировала 19 октября полиция Одесской области.

«Покойника с огнестрельными ранениями обнаружили на обочине дороги в пригороде Одессы. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции», – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Издание «Думская» пишет, что погибший – бизнесмен Геннадий Бейбутян, а тело обнаружили на Старолюстдорфской дороге Одессы у его собственного автомобиля Tesla с открытой дверью и включёнными аварийными сигналами. Бизнесмену выстрелили в голову (один раз) и в грудную клетку (два раза).

«Три года назад, в сентябре 2021 года, Бейбутян фигурировал в скандале по поводу незаконного захвата власти в кооперативе «Лагуна» и нападения на журналистов, приехавших освещать эту тему», – говорится в материале.

По данным журналистов, Бейбутян является директором шести компаний, в трёх из которых он – владелец.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года в Одесской области нашли мёртвым украинского пограничника.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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