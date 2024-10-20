От ран в бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Череващенко

27 августа этого года, защищая Украину от врага, находясь во временном месте дислокации подразделения, житель Шабовской общины Белгород-Днестровского района, солдат Сергей Череващенко, получил тяжёлое ранение, был эвакуирован в Киевскую областную клиническую больницу, однако ранение оказалось не совместимым с жизнью.
Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная государственная администрация.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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