От ран в бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Череващенко

27 августа этого года, защищая Украину от врага, находясь во временном месте дислокации подразделения, житель Шабовской общины Белгород-Днестровского района, солдат Сергей Череващенко, получил тяжёлое ранение, был эвакуирован в Киевскую областную клиническую больницу, однако ранение оказалось не совместимым с жизнью.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

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ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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