В Прохоровском сквере Одессы почтили память жертв Холокоста

27 января одесситы почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто в Прохоровском сквере.

Почтить память пришли председатель одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, председатель облсовета Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов, другие руководители области и города, депутаты, представители религиозных организаций, общественности.

«Сегодня Одесса скорбит вместе со всем миром. Эту трагедию мы должны помнить всегда, как напоминание всем народам мира о том, что все люди равны перед Богом. И ни одна нация не имеет права ставить себя выше другой», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова подчеркнул, что Одесса чтит и сохраняет свою историю. Уже подписан Меморандум с немецкими партнёрами о благоустройстве территории и реконструкции памятного знака жертвам трагедии 1941 года (бывшие артиллерийские склады в районе площади Толбухина). Сегодня ведётся разработка проекта благоустройства Прохоровского сквера. Здесь будет выполнено дополнительное озеленение, реставрация памятника. Также планируется перенести сюда Музей жертвам Холокоста.

По случаю Дня памяти жертв Холокоста за значительный личный вклад в развитие духовной культуры и сохранение памяти, многолетний добросовестный труд и гуманитарную деятельность Геннадий Труханов вручил Почётный знак Одесского городского головы «Трудовая слава» директору Музея Холокоста Павлу Ефимовичу Козленко.

Кстати. Первый концлагерь на территории Германии был открыт в 1933 году, самый большой лагерь смерти Освенцим был освобожден войсками 1-го Украинского фронта 27 января 1945 года. Именно поэтому 27 января решением Генеральной Ассамблеи ООН провозглашено Международным днем памяти жертв Холокоста.

Фото: «Одесса»

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