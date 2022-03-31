Минута молчания: Мы несём потери. И они немалые. И каждая останется в памяти

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил в интервью информационной службе «ВВС Украина» об украинских потерях в живой силе так: «Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Мы несём потери, и они немалые. Гораздо меньше, чем у россиян, но немалые. И каждая будет сочтена, каждая останется в памяти, и каждой семье будут предоставлены ​​и уважение, и помощь».

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 30 марта погибло 145 детей и 222 ребёнка получили ранения.

ООН подтверждает гибель 1119 мирных жителей в Украине по состоянию на 24.00 26 марта, в том числе погибло 99 детей. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения всё ещё ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведённую выше статистику.

Как сообщала Одесса News, 29 марта в Доме офицеров одесситы и военные склонили голову перед погибшими земляками, которые пали в Николаеве, защищая Украину от вторжения российских оккупантов: Сергеем Резниченко — снайпером, Владленом Запорожаном — командиром гранатомётного расчёта, Александром Криворучко — старшим солдатом, Иваном Липским — сержантом, Николаем Новиковым — старшим матросом.

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