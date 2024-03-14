Житель Одесской области проведёт за решёткой 13 лет за изнасилование 10-летней

Ювенальными прокурорами Любашевской окружной прокуратуры житель Одесской области признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорён к 13 годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Данные на педофила внесены в Единый реестр лиц, осуждённых за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Прокурорами в суде доказано, что мужчина в начале сентября 2023 года пригласил в свой дом 10-летнюю дочь родственников, пообещав подарить два мобильных телефона и рюкзак.

«Находясь вместе с девочкой в комнате дома, схватил её и, используя беспомощное состояние малолетней, совершил действия сексуального характера по отношению к ней, применяя физическое насилие и угрозы. При этом осуждённый приказал девочке никому не рассказывать о совершённых им противоправных действиях, а на вопрос матери сказать, что они вместе резали курицу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осуждённый, несмотря на наличие безоговорочных доказательств совершения преступления, не раскаялся в содеянном и отрицал свою вину.

Как информировала Одесса News, в августе 2023 года житель Одесской области признан виновным в изнасиловании малолетней, а также в кражах, вследствие чего ближайшие 15 лет проведёт за тюремной решёткой.

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