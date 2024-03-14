Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на $300 млн

Администрация президента США 12 марта объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на $300 млн.

Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге, видео которого опубликовала пресс-служба Белого дома в YouTube, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что новый пакет военной помощи Украине, среди прочего, будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

В то же время Салливан отметил, что боеприпасов хватит на короткий период времени, поэтому призвал Конгресс как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины.

Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что «время уходит» и помощь Украине нужна прямо сейчас.

О предоставлении последнего на сегодняшний день пакета военной помощи Украине на сумму $250 млн США объявили ещё в декабре 2023 года.

Одесса News информировала, что в Конгрессе США сейчас идёт рассмотрение запроса Байдена на дополнительное финансирование, который предусматривает помощь Украине ($61,4 млрд,) и Израилю ($14,3 млрд), а также предоставление средств на безопасность южной границы США. Однако рассмотрение документа заблокировали представители Республиканской партии, настаивающие на усилении мер контроля за миграцией на границе США с Мексикой.

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