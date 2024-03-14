В Одессе отметили День украинского добровольца

14 марта в Одессе почтили память погибших защитников-добровольцев Одессы и Одесской области.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

«Люди мирных профессий, которые в данный момент изменили свою жизнь – наши героические добровольцы. Они встали на защиту всей страны одними из первых. Поэтому благодарим их за возможность жить в свободной стране под украинским флагом. Горд, что наша земля богата такими Героями, которые были и остаются в строю», — написал Олег Кипер.

Одесса News опубликовала текст поздравления Главкома ВСУ Александра Сырского украинским добровольцам.

Фото: ООГА/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy