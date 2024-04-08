В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Марченко, светлая ему память

26 декабря 2023 года в селе Демидовка Любашевской громады Одесской области попрощались и провели в последний земной путь солдата ВСУ Олега Марченко.

Об этом сообщает Любашевская громада.

39-летнего Олега Марченко призвали в Вооружённые силы Украины по общей мобилизации 16 марта 2022 года. Он защищал Украину на передовой в Херсонском и Донецком направлениях. От последствий заболеваний, полученных во время прохождения военной службы, Олег скончался дома.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 28 декабря 2023 года возле населённого пункта Работино Запорожской области в результате миномётного вражеского обстрела наводчика второго механизированного отделения, солдата Александра Кушнира.

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Фото: Любашевская громада/Facebook

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