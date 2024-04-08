Сотрудников ТЦК и СП в Измаильском районе обвиняют в задержании 14-летнего подростка

В Одесской области сотрудники ТЦК и СП проводят служебную проверку задержания несовершеннолетнего.

Об этом в Facebook сообщает Одесский областной ТЦК.

«О ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что командование обеспечило максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о которых внесены в ЕРДР.

По информации «Бессарабия Информ», 2 апреля в селе Приозёрное Измаильского района четверо мужчин в военной форме зелёного цвета с автоматами без разговоров забросили 14-летнего парня, сироту, в белый бус неизвестной марки и вывезли в сторону села Красный Яр, который территориально принадлежит Килийской территориальной громаде.

«Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребёнок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой», – говорит начальник отдела социальной защиты населения Суворовского поссовета Оксана Терзи.

«Когда нападавшие узнали возраст парнишки, то отпустили на трассе», — добавляют в издании.

«На прощание» нарушители предупредили мальчика, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам.

Паренёк домой шёл пять-семь километров, потратив на этот путь почти два часа.

«Он был расстроен, его трясло всего. Ребёнок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура, сильно болела спина», – рассказывает Оксана Терзи.

Чтобы не возникло подозрений, парень, сжимая зубы от боли, на другой день после похищения пошёл в школу. Но скрыть того, что с ним произошло, не удалось. После признания школьника учительница немедленно известила об этом директора школы и старосту села. Тогда же вызвали полицию, но решительных действий от правоохранителей не дождались.

С мальчиком работал психолог из Суворовской мобильной бригады социально-психологической помощи. Он и социальные работники обратились вместе с бабушкой пострадавшего в Измаильскую окружную прокуратуру.

Сама Оксана Терзи известила об этом случае представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одессе.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области будут судить работника Раздельнянского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и правоохранителя, которые торговали «белыми билетами».

Фото: «Бессарабия Информ»

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