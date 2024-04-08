Сотрудников ТЦК и СП в Измаильском районе обвиняют в задержании 14-летнего подростка

В Одесской области сотрудники ТЦК и СП проводят служебную проверку задержания несовершеннолетнего.
Об этом в Facebook сообщает Одесский областной ТЦК.
«О ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.
В ТЦК заверили, что командование обеспечило максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о которых внесены в ЕРДР.
По информации «Бессарабия Информ», 2 апреля в селе Приозёрное Измаильского района четверо мужчин в военной форме зелёного цвета с автоматами без разговоров забросили 14-летнего парня, сироту, в белый бус неизвестной марки и вывезли в сторону села Красный Яр, который территориально принадлежит Килийской территориальной громаде.
«Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребёнок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой», – говорит начальник отдела социальной защиты населения Суворовского поссовета Оксана Терзи.
«Когда нападавшие узнали возраст парнишки, то отпустили на трассе», — добавляют в издании.
«На прощание» нарушители предупредили мальчика, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам.
Паренёк домой шёл пять-семь километров, потратив на этот путь почти два часа.
«Он был расстроен, его трясло всего. Ребёнок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура, сильно болела спина», – рассказывает Оксана Терзи.
Чтобы не возникло подозрений, парень, сжимая зубы от боли, на другой день после похищения пошёл в школу. Но скрыть того, что с ним произошло, не удалось. После признания школьника учительница немедленно известила об этом директора школы и старосту села. Тогда же вызвали полицию, но решительных действий от правоохранителей не дождались.
С мальчиком работал психолог из Суворовской мобильной бригады социально-психологической помощи. Он и социальные работники обратились вместе с бабушкой пострадавшего в Измаильскую окружную прокуратуру.
Сама Оксана Терзи известила об этом случае представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одессе.
Как сообщала Одесса News, в Одесской области будут судить работника Раздельнянского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и правоохранителя, которые торговали «белыми билетами».
Фото: «Бессарабия Информ»
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