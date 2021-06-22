За гибель дочери и увечье сына будут судить супругов из Одессы

Ювенальные прокуроры Киевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении супругов, подозреваемых в злостном невыполнении родительских обязанностей по уходу за своими малолетними детьми, что повлекло тяжкие последствия.

По данным Одесской облпрокуратуры, отец и мать малолетних детей злостно не выполняли свои родительские обязанности по уходу за малышами: не обеспечили надлежащие условия быта по месту жительства, проживали в условиях антисанитарии, дети неполноценно питались.

Установлено, что родители не занимались воспитанием детей, не заботились об их физическом, духовном и нравственном развитии, а главное, своевременно не обратились за медицинской помощью с целью госпитализации детей, что привело к расстройству психического здоровья их 2-летнего сына и гибели 8-месячной дочери.

За это преступление Законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года по приговору суда за изнасилование падчерицы житель Белгород-Днестровского района проведёт за решёткой 12 лет.

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