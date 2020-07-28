На ОПЗ заявили о давлении по поводу конкурса на поставщика сырья

Вокруг конкурсного отбора поставщика давальческого сырья для АО «Одесский припортовый завод» развернулась бурная информационная волна, целью которой является дестабилизация обстановки на предприятии, что может привести к остановке завода.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ОПЗ.

«Конкурсный отбор проводится в соответствии с утверждённым порядком отбора. На втором этапе конкурса все участники предоставили максимально выгодные для предприятия предложения. Сейчас переходим к финальному этапу — определению победителя отбора», — отмечается в заявлении.

Однако, по мнению АО «ОПЗ», заинтересованные группы пытаются оказывать давление на членов Правления предприятия с целью изменить решения, которые были приняты во время проведения процедуры отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для Одесского припортового.

«Цель менеджмента АО «ОПЗ» — обеспечение стабильной и безопасной работы предприятия и недопущение ситуации, в которой завод находился ещё недавно: 16 месяцев простоя производственных мощностей, сокращённая рабочая неделя, невыплата заработной платы и отток большого количества квалифицированных кадров. Эти факторы привели к длительной социальной напряжённости на предприятии. Мы не можем допустить повторения этой ситуации. Будем оперативно реагировать на попытки срыва конкурсного отбора и дестабилизации обстановки на заводе», — отметил и.о. председателя правления — директора АО «ОПЗ» Николай Синица.

Кстати. Правление ОПЗ не допустило к участию во втором этапе конкурса двум компаниям — ООО «Торговый дом «Сокар Украина» (дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана) и ЧП «ОККО Контракт», мотивируя «отсутствием у них опыта по реализации минеральных удобрений».

В свою очередь, руководство ООО «Торговый дом «Сокар Украина» заявило о безосновательности такого отстранения от конкурса и обратилось в суд.

«Из-за отсутствия процедуры обжалования и конфликтной комиссии мы были вынуждены обратиться в суд за защитой своих прав. В рамках заявленного иска судом были применены обеспечительные меры в виде запрета на проведение аукциона и других действий в ходе процедуры отбора. Однако вопреки постановлению суда, о котором заранее было сообщено правлению АО «ОПЗ» и Товарной бирже «Полонекс», аукцион был проведен», — отметили в «Сокар Украина».

23 июля акционерное общество «ОПЗ» сообщило о проведении в этот день второго этапа процедуры отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции.

В аукционе участвовали компании IBE Trade Corp., Maddox SA и ООО «Агро газ трейдинг». Правлением АО «ОПЗ» было принято решение не определять победителя по результатам второго этапа отбора и провести третий этап — переговоры.

Сегодня АО «ОПЗ» решило выполнить решение суда, «несмотря на категорическое несогласие с ним. Сейчас готовится к подаче апелляционная жалоба на указанное постановление, а проведение финального этапа отбора приостанавливается».

Как сообщала Одесса News, ОПЗ 1 августа 2019 года запустил производственные мощности после почти полуторагодовалого простоя. Предприятие работает по давальческой схеме с компанией «Агро Газ Трейдинг».