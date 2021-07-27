Попался на крючок: за незаконный вылов рыбы житель Овидиополя пойдёт под суд

Белгород-Днестровская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя Овидиополь по факту незаконного занятия рыбным промыслом, причинившее существенный вред природной среде.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, следствием установлено, что мужчина занимался незаконным выловом рыбы в Днестровском лимане, не имея разрешительных документов на промысел, используя плавсредство и запрещённые для рыбаков-любителей орудия лова — сети.

«Обвиняемый выловил 504 кг рыбы, а именно подвиды «Сазан» и «Толстолобик», чем причинил ущерб рыбным запасам Украины на сумму свыше 1 500 000 гривен», — говорится в сообщении.

Также прокуроры обратились в суд с иском о возмещении вреда, причинённого нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате незаконного вылова водных биоресурсов.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года вблизи острова Джарылгач, который относится к зоне ответственности Одесского погранотряда Морской охраны, пограничники обнаружили браконьерские орудия лова и спасли более тысячи морских обитателей.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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