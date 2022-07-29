За незаконное отчуждение госимущества одесская чиновница ответит перед судом

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении главного государственного исполнителя Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции по факту её служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, госисполнитель, несмотря на наличие установленного законом запрета на проведение исполнительных действий в отношении объекта права государственной собственности, в рамках исполнительного производства неправомерно реализовала на электронных торгах принадлежащее Мининфраструктуры Украины производственное здание с хозяйственными строениями и сооружениями общей площадью 3026 м кв.

Всё это недвижимое имущество закреплено на правах хозяйственного ведения за ГП «Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей», отмечается в прокуратуре.

«В результате таких противоправных действий государству нанесено почти 60 млн грн ущерба, относительно возмещения которого прокуратурой предъявлен иск. Кроме того, прокуратурой принимаются меры представительского характера с целью признания недействительными электронных торгов и возвращения недвижимости в собственность государства», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что по решению суда на незаконно реализованное имущество наложен арест. Также продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, задействованных в сделке.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года правоохранители задержали государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Одессе во время получения взятки.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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