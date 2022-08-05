В Одессе задержаны 2 чиновника Одесской железной дороги

Два чиновника Одесского регионального филиала АО «Укрзализныця» задержаны на получении 200 тыс грн взятки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум должностным лицам одного из управлений Одесского регионального филиала АО «Укрзализныця» по факту получения ими неправомерной выгоды.

По данным следствия, должностные лица, ответственные за выполнение мер по предотвращению экономических правонарушений на железной дороге, наладили незаконную схему извлечения неправомерной выгоды от сотрудников производственного подразделения регионального филиала.

«За непрепятствование их деятельности в связи с обнаружением излишков дизельного горючего вымогали ежемесячную плату в сумме 100 тыс грн, а также подстрекали руководство производственного подразделения к хищению товарно-материальных ценностей Одесской железной дороги», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали дельцов «на горячем» при получении очередного транша.

Решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения и отстранению от занимаемых должностей, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Отмечается, что уголовное правонарушение разоблачено при содействии центрального Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця».

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Госбюро расследований разоблачило начальника таможенного поста «Рени» в Одесской области, требовавшего взятки от экспортёров зерновых во время блокады украинских портов.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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