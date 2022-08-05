Куда пойти в Одессе на выходных 6-7 августа

6-7 августа одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов, однако вместе с Оперативным командованием «Юг» ВСУ предупреждает об опасности посещения пляжей.

Выбор, как всегда, за Вами.

6 августа Одесский национальный академический театр приглашает на оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска». Действие оперы совершается в Риме в июне 1800 года. Длительность спектакля 2 часа 40 минут. Опера в 3-х действиях. Стоимость билетов 100-380 гривен. Начало в 16 часов.

6 августа в Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного новая программа от оркестра Андрея Чёрного — Большое симфоническое шоу «Golden Music Collection» — это лучшие саундтреки, мировые хиты и композиции за 5 лет! С новой и самой интересной программой в исполнении оркестра, в сопровождении большого хора, при участии крутых вокалистов от самого харизматичного дирижёра современности Андрея Чёрного Вы услышите лучшие мировые хиты, легендарные саундтреки к фильмам «Игра престолов», «Ход Королевы», «Не время умирать», «Матрица». В 16-00 Вас ждёт море драйва, энергии, удовольствия и позитива! Спустя 2 часа Вы будете требовать – ЕЩЁ! Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3. Цена билетов от 360 гривен.

6 августа в 14:00 лучшие джазмены со всей страны соберутся в центре Одессы на рынке “Книжка” на Александровском проспекте, чтобы сыграть жаркий джаз и собрать средства для наших защитников. На три часа Александровский проспект превратится в Новый Орлеан, где непрерывно играет джаз. Для вас будут играть: Junket (Киев). Космически-музыкальный джаз-лаунж микс из речетатива, саксофонов, флейты, клавишных и электронных манипуляций; Yakiv Tsvítinsky Quartet (Львов-Одесса). Любимые мелодии американского джаза, украшенные зажигательными соло на трубе в исполнении одного из лучших трубачей Украины; Perlyny (Одесса) Проект “Жемчужины украинского ретро-джаза”. Музыкальные сокровища от 1930-х и современные аранжировки народных хитов. Вход свободный. Место встречи – рынок “Книжка” под балконами джаз-клуба Перрон №7 (Александровский проспект, 16).

6 августа Одесский зоопарк приглашает на развлекательную программу. У пруда с видом на рыб Кои посетителей ожидает путешествие в мир сказок Ирландии/Шотландии в сопровождении народной музыки кельтов на скрипке, флейте и песен под укулеле. В завершение на центральной сцене Одесского зоопарка будет представлена интерактивная музыкальная программа. Начало в 11:00.

6 и 7 августа «ЧУВАКИ не празднуют или UKRAINIAN» — театрально-музыкальное, динамичное и правдивое представление о войне с Россией и о том, как мы жили ДО в Одесском украинском драматическом театре им. В.Василько. Сюжет спектакля – это череда житейских историй украинца из славного города Конотоп, который искренне делится своими историями о любви, дружбе и предательстве любимой. Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта. Спектакль 18+, используется ненормативная лексика. Начало спектаклей в 18 часов. Цена билетов от 300 гривен.

6-7 августа в Одесском художественном музее функционирует выставка «ДО ВОЙНЫ». Музей работает по графику: четверг, пятница — 11:00–17:00, суббота, воскресенье — 11:30–19:00. Стоимость билета 100 гривен. Все льготы действуют.

Уютных выходных!

НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!

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