Дом-музей Рериха в Одессе открыл выставку израильской художницы  

Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) до 3 декабря показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович».

Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине.

Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях.

Любовь Минкович родилась в Минске, окончила академию художеств Республики Беларусь. В 1988 году Государственный художественный музей Республики Беларусь закупает более десяти акварелей художницы в своё собрание; работы также приобретаются литературным и краеведческими музеями страны. В 2012 году художница репатриировалась в Израиль, сейчас проживает в Ашдоде.

На выставке представлены 18 акварелей.

Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Фото: Владимир Андреев/Думская

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