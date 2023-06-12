Одесский оперный театр приглашает на балет «Дюймовочка»

17 и 18 июня Одесский национальный академический театр оперы и балета показывает балет в двух действиях по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена Дюймовочка».

В большом волшебном цветке крошечная девочка Дюймовочка. Все жители живописной земли – бабочки, стрекозы, цветы – как можно быстрее хотят познакомиться с этим цветочным чудом. Они устраивают настоящий праздник в честь рождения хрупкой красавицы.

На праздник прибывают всё новые и новые гости, среди которых Дюймовочка замечает прекрасного Принца Эльфов. И любовь зажигает её сердце…

Стоимость билетов от 100 до 450 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

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