Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC и итальянские СМИ.

Берлучкони скончался в больнице Сан-Рафаэле в Милане.

19 мая Берлускони выписали из больницы в Милане, куда он попал более шести недель назад из-за лейкемии и лёгочной инфекции. В сентябре 2020 года он провёл 11 дней в больнице с пневмонией и коронавирусом, которым заразился во время отпуска на Сардинии.

Итальянская газета ANSA сообщила, что бывший глава итальянского правительства с пятницы, 8 июня, находился в больнице для проведения запланированных тестов.

Сильвио Берлускони – итальянский политик, бывший премьер-министр Италии (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011 гг).

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года бывший обвинитель на Нюрнбергском процессе, который добился осуждения 22 командиров нацистских эскадронов смерти, Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет.

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