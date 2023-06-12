Япония отвергла претензии России относительно помощи Украине

Генсекретарь кабинета министров Японии Мацуно Харокадзу заявил, что японское правительство отвергло заявления России о решении Токио поставлять оборонное оборудование Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

В частности, Мацуно напомнил об ответе Москве посла Японии в РФ Тоехиса Кодзуки, что её вторжение в Украину вызвало текущие обстоятельства, и что переложение вины на Токио крайне несправедливо и абсолютно неприемлемо.

Японский посол сказал, что вторжение России в Украину является явным нарушением международного права, и это нельзя терпеть. Кодзуки призвал Москву немедленно вывести все свои войска с территории Украины.

В то же время Моцуно подчеркнул, что Япония продлит жёсткие санкции против России и будет решительно поддерживать Украину для скорейшего окончания начавшейся Россией войны.

Ранее, 10 мая, Министерство иностранных дел России выразило протест послу Японии в Москве Тоэхису Кодзуки в связи с решением Токио передать Украине технику японских Сухопутных сил самообороны.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что реализация планов японской стороны о направлении Украине около 100 грузовиков и другой небоевой техники из состава Сухопутных сил приведёт к эскалации боевых действий и увеличению жертв, а саму помощь Москва квалифицирует как «военную технику». В МИДе страны-агрессора предупредили Японию о «серьёзных последствиях» и сказали, что двусторонние отношения «будут загнаны в опасный тупик».

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Правительство Японии заявило о планах выделить для Украины $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.

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