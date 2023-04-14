Япония выделит Украине $3,5 млрд помощи, а Швейцария — $1,7 млрд

Правительство Японии планирует выделить для Украины $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года, а Швейцарии — $1,7 млрд до 2028 года.

Как заявил японский министр финансов Судзуки Сюнъити на встрече с украинским коллегой Сергеем Марченко, выделенные Японией средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные, расходы в Украине.

В целом, с начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине $581 млн льготного финансирования.

По информации издания ГОРДОН со ссылкой на Swissinfo, правительство Швейцарии выделит Украине не менее 1,5 млрд швейцарских франков ($1,7 млрд). Помощь Украине входит в стратегию международного сотрудничества страны на 2025–2028 годы.

В 2023–2024 годах Женева намерена передать украинскому правительству 300 млн швейцарских франков ($338 млн). Издание отмечает, что за последнее время швейцарские кантоны отправили в Украину пять машин скорой помощи, готовятся к отправке также автомобили и оборудование для украинских пожарных.

Законодательство Швейцарии о нейтралитете запрещает ей продавать вооружение воюющим странам.

Как сообщала Одесса News, в госбюджет Украины 29 марта поступили грантовые средства от США в размере $1 млрд 253 млн.

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