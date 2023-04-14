Одесский полицейский задержан за «крышевание» наркобизнеса

В Одессе разоблачён заместитель начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области на взятке с наркодельца за смягчение ему наказания.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по данным следствия, правоохранитель требовал и получил от подозреваемого в незаконном посеве и выращивании конопли гражданина 2000 долларов США взятки.

«За эти средства полицейский обещал повлиять на следователя смягчить квалификацию преступления и в дальнейшем согласовать с представителем судебной власти наказание в виде штрафа вместо ареста или ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали заместителя начальника отдела полиции «с поличным» сразу после получения им неправомерных средств рядом с его местом работы.

Полицейскому доложено о подозрении и решаются вопросы по избранию меры пресечения и отстранению от занимаемой должности, — отмечается в информации прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одесской области Государственное бюро расследований задержало полицейского, подозреваемого в продаже краденого оружия.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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