Одесса подарит Генуе копию «Якоря-сердца»

3 февраля депутаты Одесского городского совета поддержали проект решения о передаче в дар Генуе туристического символа Одессы «Якорь-сердце».

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что Генуя – город-побратим Одессы, самый большой порт Италии и третий по значимости промышленный и торговый центр страны, после Турина и Милана.

«По предварительной договорённости с итальянской стороной «Якорь-сердце» предлагается установить в центральном районе Дарси, в Порто Антико (Старый порт Генуи). Предварительные сроки передачи – апрель 2021 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, по примеру создания в Одессе Стамбульского и Греческого парков, сегодня ведутся переговоры о реализации в нашем городе проекта благоустройства зелёной зоны в честь города-побратима Генуя.

Городской голова Геннадий Труханов отметил, что Одессу и Геную связывают давние дружеские связи, которые сегодня при содействии Амбассадора Одессы Аттилио Маллиани только крепнут и развиваются. Особое внимание уделяется сферам архитектуры, дизайна и городского планирования. Итальянская школа реставрации считается одной из самых сильных в мире. В июле 2020 года была проведена онлайн-конференция с итальянскими экспертами в сфере сохранения культурного и архитектурного наследия.

Уже сегодня в университете Генуи началось преподавание студентам предмета «История архитектуры исторических зданий Одессы». Лекции читают профессор департамента архитектуры и дизайна Генуэзского университета госпожа Джулия Пеллегрен и профессор городского планирования, ландшафтной архитектуры, архитектурного дизайна департамента науки и архитектуры Генуэзского университета господин Мануэль Гаусса Наварро.

«Итальянцы внесли огромный вклад в развитие архитектуры нашего города. Сегодня также обсуждается с нашими партнёрами создание в Одессе структуры — совещательного органа, который под руководством итальянских профильных экспертов будет предоставлять практические советы по планированию и застройке Одессы», — отметил Труханов.

Кстати. Реализация проекта передачи породненным городам «Якоря-сердца» началась в 2018 году. Точная копия туристического символа Одессы устанавливается в местах, популярных у жителей и гостей этих городов. После установки в СМИ иностранных государств проводится широкомасштабная презентация Одессы. Первый арт-объект был установлен в июне 2019 года на центральной набережной породнённого города Ларнака (Кипр). Второй — в ноябре 2019 года на центральной набережной города-побратима Марсель (Франция). На лето 2021 года запланирована установка «Якоря-сердца» в городе-побратиме Регенсбург (Германия).

Фото: «Одесса»

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