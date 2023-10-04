Джо Байден провёл телефонные разговоры с мировыми лидерами, говорил об Украине

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с группой высокопоставленных союзников США 3 октября по вопросу финансирования Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома, пишет издание ГОРДОН.

«Президент Байден провёл совещание с союзниками и партнёрами, чтобы скоординировать нашу постоянную поддержку Украины», – говорится в заявлении. Разговор произошёл через несколько дней после того, как Конгресс принял временный законопроект о государственных расходах, который не включал помощь Украине.

Отмечается, что по данным Белого дома, Байден переговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Лидеры ЕС подтвердили свою поддержку Украины, говорится в заявлении.

«Мы едины и готовы предоставить Украине дополнительную военную технику, финансовую и политическую поддержку. Мир и безопасность в Украине равны миру и безопасности в Европе», – сказал Шарль Мишель.

Фон дер Ляйен заявила, что поддержка Европой Украины непоколебима и напомнила, что ЕС предложил выделить Украине 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь, 1 млн патронов к марту 2024 года, а также планирует действия по обеспечению «полной подотчётности за преступления России против украинцев».

Столтенберг отметил, что все «привержены поддержке Украины столько, сколько потребуется».

Сунак поддержал это мнение и подтвердил постоянную военную, гуманитарную и экономическую помощь Великобритании Киеву, говорится в сообщении.

«Байден заверил, что поддержка помощи, оказанной Украине, продолжается, особенно военной помощи. Он сказал, что обеспечит эту поддержку в Конгрессе», – цитирует «Голос Америки» заявление Дуды.

Одесса News информировала, что 30 сентября Палата представителей и Сенат США приняли законопроект о финансировании работы правительства на ближайшие 45 дней, чтобы избежать остановки его работы (шатдауна). Из документа исключили финансовую помощь Украине.

Президент США Джо Байден подписал этот документ, но, комментируя прошедшее голосование, заявил, что Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не могут допустить прекращения поддержки Украины.

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