В бою за Украину погиб житель Одесской области Богдан Мисяновский, светлая память

4 августа погиб 40-летний Богдан Мисяновский, родившийся в селе Любомирка Подольского района Одесской области.

Об этом сообщает Великодальницкая объединённая территориальная громада.

После окончания школы и училища Богдан пошёл служить в ряды Вооружённых сил Украины. С 2001 по 2013 год он служил старшим прапорщиком в одной из воинских частей. В чине главного сержанта механизированного взвода механизированной роты уволился и пошёл работать в агрофирму.

Когда началась война, Богдан вновь пошёл защищать Украину и мирный сон своих родных и близких. Мастер-сержант Богдан Мисяновский был призван на военную службу 8 августа 2022 года. Получил военную награду — Золотой крест от Главнокомандующего ВСУ Залужного.

Погиб Богдан, находясь на левом берегу реки Днепр в районе Антоновского моста на Херсонщине.

Прощание с защитником прошло 15 августа.

Одесса News сообщала, что от рук российских оккупантов 9 августа 2023 года во время выполнения боевого задания в районе села Пески Сумской области погиб 33-летний Максим Штилик, житель села Павловка Болградского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великодальницкая ОТГ

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